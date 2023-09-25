فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شكاوى تمطر أبل بسبب آيفون 15 برو.. ما القصة؟

مع تصاعد التوتر.. فرنسا تقرر سحب قواتها من النيجر

استشهاد شاب فلسطيني متأثراً بجراحه في غزة

قرار مجلس إدارة غزة الرياضي بخصوص الجهاز الفني لفريق كرة القدم

لاعب يفرض رقابة لصيقة على شقيقه في الملعب

المحرر فرّاح يدعو إلى محاسبة الجناة والتوحد لمقاومة الاحتلال

التشريعي يدين بشدة محاولة اغتيال "فراح" في الخليل

رقم قياسي جديد لمحمد صلاح مع ليفربول

"بلدية الخليل": استهداف أعضاء البلدية مؤشر خطير ينذر بجر المدينة نحو الفوضى

تصاعد أداء المقاومة في الضفة يقابله فشلٌ للاحتلال

بالصور تغيير دقيق للغاية يطال لون وشعار "فيسبوك".. هل لاحظته؟

25 سبتمبر 2023 . الساعة 01:36 بتوقيت القدس
...
تغيير دقيق للغاية يطال لون وشعار "فيسبوك".. هل لاحظته؟

أجرت شركة "ميتا" مالكة "فيسبوك"، تغييرًا دقيقاً للغاية وغير ملحوظ لكثير من الناس على شعار التطبيق الشهير، في مفاجأة جديدة وصفها العاملون في المنصة، بالخطوة الأكثر جرأة.

اقرأ أيضا: إطلاق قنوات واتساب.. إليك كيفية إنشاء قناة بالخطوات!

وشعار فيسبوك الجديد يشبه بشكل لافت للنظر النسخة القديمة، لكن Meta تقول إنها تعمل على تحديث "نظام الهوية" الخاص بالموقع الأزرق ويتضمن ذلك شعارا محدثا بنفس اللون الأزرق ولكن بدرجة داكنة.

كذلك شهد شعار فيسبوك تعديلات مماثلة، فالخط العمودي للحرف "f" أصبح أكثر سمكًا قليلاً، في حين أن الجانب الأيسر من الخط الأفقي للحرف أقصر والجانب الأيمن له حافة أكثر وفق ما نقلته "ديلي ميل".

أما الشعار Facebook أصبح بزاوية أكثر قليلاً ومسافة أقل بين الحروف، باستخدام خط "فيسبوك سانس".

أكثر جرأة

في هذا الشأن، قالت ميتا "كان هدفنا هو إنشاء تصميم محدث لشعار فيسبوك يكون أكثر جرأة وقوة وأبدية، وتعمل كل من التحسينات المميزة والجديدة على تحقيق تناغم أكبر عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق".

كما أضافت: "لقد فعلنا ذلك من خلال دمج أكثر ثقة للون الأزرق الأساسي لفيسبوك والذي تم تصميمه ليكون من السهل الوصول إليه بصريا في تطبيقنا ويوفر تباينًا أقوى لـ "f" ليتميز".

وتابعت: "عندما يكون لديك علامة تجارية ناجحة ومميزة مثل فيسبوك، فمن المنطقي أن يكون لديك تغييرات طفيفة بدلاً من تغييرات كبيرة لأنها تتماشى مع النمو والتطور بدلاً من التغيير، لأن هذا قد يكون مثيراً للقلق للغاية بالنسبة للمستخدمين".

وقالت الشركة: "على غرار التغييرات التي طرأت على رمز الشعار، سمحت لنا هذه التحسينات بالبناء على تراث هويتنا، مع إنشاء علاقة أقوى بين كيفية اقتران العلامة النصية مع بقية الخط".

0c40ebd5-0d19-43fc-8763-6803e95e32bf.webp
 

تغيرات بسيطة للغاية

من جانبها، قالت مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي ريا فريمان، إن الشعار الجديد "أكثر لفتا للانتباه" لكن التغييرات بشكل عام "بسيطة جدًا".

وأضافت: "لا أعتقد أنه من السيئ الاستمرار في تحديث الشعار، وأعتقد أن التغييرات الطفيفة تعزز الثقة".

20 عاماً

ونشرت ميتا أيضا رسما متحركا قصيرا للأيقونات المختلفة المستخدمة خلال تاريخ "فيسبوك" الذي يقارب 20 عامًا.

ويعود تاريخ الأول إلى عام 2005، ويتمتع بمظهر عتيق للغاية الآن، ولمن لايتذكر، فقد كان شعار "فيسبوك" مربعًا قبل التحول إلى الدائرة في عام 2019.

المصدر / وكالات
#فيسبوك #تغيرات #شعار #ميتا #تعرف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة