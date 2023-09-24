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173 قتيلا منذ مطلع العام.. مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الطيبة

24 سبتمبر 2023 . الساعة 20:01 بتوقيت القدس
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من موقع جريمة القتل في الطيبة

قُتل شاب مساء اليوم الأحد في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة الطيبة في الدال المحتل، وأصيب آخر بجروح إثر جريمة منفصلة في يافة الناصرة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن الشاب أمير عبد القادر (25 عاما) قتل جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين على مدخل المدينة، حيث اخترقت عدة رصاصات جسده، ونقل للمستشفى وأعلن عن وفاته لاحقا.

تأتي هذه الجرائم فيما تتوالى أحداث العنف وجرائم القتل بشكل خطير في المجتمع العربي، إذ ارتفع عدد القتلى العرب منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 173 قتيلا بينهم 11 امرأة.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، قُتل 18 شخصا في المجتمع العربي، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة من جراء تعرضهم لجرائم، شملت غالبيتها لإطلاق نار.

وتتصاعد جرائم العنف بين الفلسطينيين في الداخل المحتل، في وقت تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها للحد من الجريمة المنظمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال المختلفة مع منظمات الإجرام.

المصدر / وكالات
#الداخل المحتل #الناصرة #الطيبة

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