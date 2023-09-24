الاحتلال يقرر منع المقدسية خديجة خويص من دخول الضفة 6 أشهر

أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، قراراً بمنع المرابطة المقدسية خديجة خويص من دخول الضفة الغربية، لمدة ستة أشهر، مع السماح لها بالوصول إلى منزلها فقط.

وسبق القرار منع سفر خويص لمدة ستة أشهر، وإبعادها عن المسجد الأقصى لمدة ستة أشهر أخرى.

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وخلال شهر واحد استدعت سلطات الاحتلال المرابطة المقدسية ست مرات، وفق ما ذكرت في توثيق على حسابها الشخصي في الفيسبوك اليوم الأحد.

وخويص أسيرة محررة، اعتُقلت عدّة مرات وأُبعدت عن الضفة والمسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس، ومُنعت من السفر مرات عديدة.

كما اعتقلتها قوات الاحتلال أكثر من 30 مرة، ومنعتها لأكثر من أربع سنوات من السفر، وحُرمتُ من التأمين الصحي لأكثر من ثلاث سنوات بمزاعم واهية.

يذكر الاحتلال يستهدف عشرات النشطاء والمرابطين والشخصيات المقدسية، بالاعتقال والإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى، خاصة في الأعياد التلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين