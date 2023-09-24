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معتقليون سياسيون في سجون السلطة يشرعون بالإضراب عن الطعام والشراب

24 سبتمبر 2023 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
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جانب من وقفة احتجاجية سابقة لأهالي المعتقلين السياسيين أمام الجنيد

شرع سبعة من المعتقلين السياسيين في سجن "الجنيد" بنابلس اليوم الأحد بالإضراب عن الطعام والشراب، احتجاجا على مواصلة جهاز المخابرات التابع للسلطة اعتقالهم منذ أشهر.

 وأكد المعتقلون وفق ما نقلته لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، أن خطوة الإضراب جاءت رفضاً لمواصلة اعتقالهم غير القانوني، رغم من حصولهم على قرارات بالإفراج عنهم من المحكمة.

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 وأوضحت اللجنة أن المضربين هم: عبادة محمد رواجبة، وقصي شريم، ومناضل سعادة، وأحمد معلا، ومحمود معالي، ومعد كنعان، وساهر مسعود.

وكانت حركة حماس قد دعت أجهزة السلطة إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين، وطلبة الجامعات.

وأكدت دور جميع الفصائل والمؤسسات والشخصيات الوطنية في لجم الاعتقال السياسي وانتهاكات الأجهزة الأمنية، حمايةً لوحدة شعبنا وجبهتنا الداخلية حتى التخلّص من الاحتلال الصهيوني الغاشم.

وضربت السلطة جميع المناشدات الفصائلية والحقوقية والشعبية بالإفراج عن المعتقلين بعرض الحائط.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال عشرات المقاومين وطلبة الجامعات والأسرى المحررين والنشطاء في سجونها، وتمارس بحقهم شتى صنوف التعذيب والتحقيق القاسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #الاعتقال السياسي #سجن الجنيد

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