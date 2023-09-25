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25 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

25 سبتمبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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25 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1956 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة وحشية في قرية حوسان خلفت 29 شهيدًا.
  • 1962 إعلان قيام الجمهورية الجزائرية.
  • 1985 مقتل 3 من عملاء (موساد) في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي بميناء لارنكا القبرصي.
  • 1996 هبة النفق التي أشعلت غضبًا فلسطينيًا بسبب قيام العدو بفتح نفق أسفل المسجد الأقصى وفيها استشهد 31 مواطنًا في قطاع غزة و32 في الضفة الغربية.
  • 1997 إصابة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خلال محاولة (موساد) الإسرائيلي اغتياله في العاصمة الأردنية عمان.
  • 2001 الولايات المتحدة تبدأ الحرب على نظام حركة طالبان في أفغانستان.
  • 2016 استشهد الأسير ياسر ذياب حمدني 40 عامًا في سجون الاحتلال بعد إصابته بسكتة قلبية قضى على إثرها في مستشفى سوروكا بعد نقله من سجن ريمون.
المصدر / فلسطين أون لاين
#ذاكرة أحداث فلسطين #25 سبتمبر

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