25 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 25 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1956 جيش الاحتلال يرتكب مجزرة وحشية في قرية حوسان خلفت 29 شهيدًا.
- 1962 إعلان قيام الجمهورية الجزائرية.
- 1985 مقتل 3 من عملاء (موساد) في هجوم مسلح على زورق إسرائيلي بميناء لارنكا القبرصي.
- 1996 هبة النفق التي أشعلت غضبًا فلسطينيًا بسبب قيام العدو بفتح نفق أسفل المسجد الأقصى وفيها استشهد 31 مواطنًا في قطاع غزة و32 في الضفة الغربية.
- 1997 إصابة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل خلال محاولة (موساد) الإسرائيلي اغتياله في العاصمة الأردنية عمان.
- 2001 الولايات المتحدة تبدأ الحرب على نظام حركة طالبان في أفغانستان.
- 2016 استشهد الأسير ياسر ذياب حمدني 40 عامًا في سجون الاحتلال بعد إصابته بسكتة قلبية قضى على إثرها في مستشفى سوروكا بعد نقله من سجن ريمون.
المصدر / فلسطين أون لاين