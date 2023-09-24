التقلّبات الجوية والمحصول المستورد يهزان موسم العنب الخليلي

الخليل-غزة/ مريم الشوبكي:

مع بدء سحب الشمس خيوطها تقطف المزارعة أسمهان بريغيث بمساعدة زوجها وأبنائها، عناقيد العنب من أراضيها في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وتصفّه في كراتين لبيعه في أسواق المدينة مع حلول ساعات المساء.

جنَت بريغيث (57 عامًا) محصول العنب هذا العام باكرًا قبل شهر من موعده الأصلي، إذ يبدأ الموسم المتأخر لهذه الثمار الصيفية مع بداية أكتوبر/تشرين الأول ويستمر حتى منتصفه، ولكنه مع اقتراب نهاية شهر سبتمبر أنهت قطف دونماتِها الثلاثة.

ورثت بريغيث حب الأرض والشغف بالزراعة عن والديها، وعزز هذا الحب زوجها وأفراد عائلته الذين يعملون في الزراعة أيضًا ولا سيما نبات العنب، حيث يمتلكون معصرة تخرج العديد من صناعات عنب الخليل الشهي الذي تشتهر به المدينة.

صنفان و11 نوعًا

تقول بريغيث لـ"فلسطين": "أكثر صنفين ينضجان في نهاية الموسم هما الزيني، والحلواني وهما الأكثر جودة وسعرهما الأعلى في السوق، ولكن هذا الموسم تراجعت كميات الإنتاج بسبب شدة الحرارة التي ضربت فلسطين في الأيام الماضية".

وتتابع: "هذا العام بدأنا قطف العنب باكرًا لأن الجو الحار ساهم في نضوجه بسرعة، وأيضًا خشية المزارعين من تلف المحصول فسرعان ما قطفوه سريعًا، كما أن بعض المحصول قد يتلف بسبب الحرارة العالية".

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وبحسب بريغيث فإن سعر كيلو العنب الزيني والحلواني يتراوح ما بين 5-7 شواقل، وكلما تأخر قطافه يصل سعره إلى عشرة شواقل.

وتنقسم أنواع العنب الخليلي إلى صنفين: الأبيض والأسود، ومن الأبيض: الدابوقي، والزيني، والبيروتي، والحمداني والجندلي، والفحيصي والمراوي، أما الأسود: فمنه البيتوني والحلواني، والدراويشي، والشامي، وتعود هذه التسميات إلى أسماء من اعتنى بها بداية، أو زرعها أو اكتشفها وتداولها. وأحيانًا كانت تسمى نسبة للمنطقة التي أتى منها المحصول، مثل العنب البيروتي الذي جاء إلى فلسطين بحكم التبادل التجاري والثقافي والعلاقات الاجتماعية.

وعن الفرق بين ثمار العنب الزيني والحلواني، توضح بريغيث بأن ثمار الزيني مستطيلة بيضاء مصفرة ذات قشرة متوسطة السمك وذات لب عصيري متوسط القوام، ومتوسط النضج واسع الانتشار، يشبه الدابوقي (الأكثر وفرة في فلسطين) إلى حد كبير، والعناقيد كبيرة ممتلئة متوسطة التراص.

أما العنب الحلواني، فثماره مستديرة حمراء اللون، قشرتها رقيقة إلى متوسطة السُمك، واللب لحمي متماسك والبذور صغيرة، وهو صنف قوي النمو غزير الإنتاج، ويمكن تأخيره، وعناقيده كبيرة مخروطية الشكل إلى مستطيلة ذات أكتاف، يتحمل النقل والتخزين بدرجة كبيرة.

ولا تكتفي بريغيث وعائلتها ببيع العنب، بل يمتلكون معصرة تخدم جميع أهل القرية الذين يحولون عصير العنب إلى منتجات متعددة مثل: الدبس، والمربى، وشَدة.

وتُصنع "شدّة العنب" من دبس العنب (دبس السكّر) الممزوج بعدد من التوابل والأعشاب والبقوليّات مثل السمسم وبذور الكمّون الأسود، وزيت الزيتون والقمح البلديّ.

تكلفة إنتاجية عالية

ويبدأ موسم العنب لدى المزارعة الخليلية سمر إبراهيم، ببدء تقليم الأشجار وحراثة الأرض وتسميدها بالسماد الطبيعي في شهر فبراير، ومع دخول فصل الربيع وامتلاء الأشجار بالأوراق تحضر "الدوالي"، وبعد تكون الحُصرم تبدأ مرحلة مكافحة الآفات برشها بالمبيدات الحشرية، ويُرش كل مدة، وفق قولها.

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وتردف "إبراهيم" لـ"فلسطين": "العناية بالعنب تكون يوميًا، ومراقبته جيدًا لتتبع أي مرض قد يصيب إحدى أشجار العنب، ومعالجة جميعها بالمبيدات الحشرية، لأن إصابة حبة واحدة تكفي لنقل العدوى لجميع المحصول، وتلفه سريعًا لأن العنب نبات حساس".

وتشكو "إبراهيم" من ضعف الإقبال على العنب هذا العام، وانخفاض أسعاره انخفاضًا كبيرًا، مقارنة بالأعوام الماضية، بسبب غزو المستورد العنب المصري الذي يتميز بسعره المنخفض، إذ وصل سعر الكرتونة منه (6 كيلو) عشرة شواقل، مقارنة بسعر كرتونة العنب المحلي التي وصلت 60 شيقلًا.

ولاحظت "إبراهيم" تراجع الإقبال على العنب المحلي من كميات العنب المرجعة من التجار إلى المزارعين مع نهاية اليوم.

وتمضي بالقول: "هذا العام جاءتني كميات كبيرة لعصرها، وعند سؤالهم عن السبب يكون جوابهم بأنهم يخشون تلفها ويضطرون لعصرها للاستفادة منها".

التأثير الحراري

وتنبه إلى أن ارتفاع درجات الحرارة أدى إلى تراجع إنتاج العنب هذا العام، حيث تقوم كل عام بعصر ما يقارب من 10 إلى 15 طن يوميًا، "أما هذا العام فعصرت يوميًا طنًا واحدًا فقط".

وأفاد مدير مجلس العنب والفواكه في فلسطين فتحي أبو عياش، بتراجع إنتاج محافظة الخليل من العنب للموسم الحالي إلى 18 ألف طن مقارنة.

وبين عياش في تصريحات سابقة أن هذه الكمية أقل من ربع الإنتاج السنوي والمقدر بحوالي 20 إلى 27 ألف طن على مدار الأعوام الماضية.

وعزا التراجع في حجم الإنتاج السنوي من العنب إلى تقلبات الطقس وتسببها انتشار العديد من الأمراض الضارة بالمحصول كالبياض الدقيقي، والبياض الزغبي.

وأشار إلى تراجع زراعة العنب في الخليل بشكل ملحوظ في الأعوام الأخيرة بفعل سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية غصبًا، وقلة الدعم الحكومي للمزارعين.

وتسيطر محافظة الخليل على نحو نصف محصول العنب الفلسطيني، ويتركز في مناطق حلحول، وبيت أمر، وسعير ومدينة الخليل. وتتمتع مدينة حلحول بالمكانة الأولى في المحافظة من حيث كمية الإنتاج السنوي بنسبة تقدر بـ 65%.

وتعود جذور العنب في فلسطين لآلاف السنين، إذ تذكر الروايات التاريخية أنه موجود منذ بداية التوطين في مدينة حلحول التي ترجع أصولها لفترة حكم الكنعانيين.