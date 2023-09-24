الكتلة الإسلامية: جامعة الأزهر تمعن في قلب الحقائق

قالت الكتلة الإسلامية بغزة، إن إدارة الأزهر -جامعة اللون الواحد- استمرارا لسياستها الإقصائية، أقدمت صباح اليوم بشكل مفاجئ على تعليق الدراسة وإغلاق بوابات الحرم الجامعي في وجه طلبتها وذلك في أول أيام العام الدراسي الجديد.

وأكدت الكتلة في بيان لها، وصل " " نسخة عنه، اليوم الأحد، إن هذه الخطوة من قبل إدارة الجامعة تأتي لمنع الأطر الطلابية من ممارسة حقها في تنفيذ فعالياتها الوطنية في استقبال الطلبة وتهنئتهم بالعام الدراسي الجديد.

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كما أكدت الكتلة أن هذه الخطوة من قبل إدارة الجامعة استمرار لسياستها المعتادة في الكذب والتضليل والتهييج الإعلامي مما يساهم في عدم استقرار الحياة الأكاديمية.

وذكرت أن الأطر الطلابية وفي مقدمتها الكتلة نظمت استقبالات للطلبة في كافة الجامعات والكليات في القطاع بشكل مميز وبهيج كان محط إشادة وفخر من إدارات كافة الجامعات، مما يؤكد استفراد جامعة الأزهر بسياسة اللون الواحد وسياسة قمع العمل الطلابي وهو ما أكده رئيسها وهو يهتف للشبيبة في حرم الجامعة مساء الأمس.

وأكدت الكتلة الإسلامية لجماهير الطلاب حرصها على انطلاق العام الدراسي أسوة بكل الجامعات، داعية إدارة الجامعة لاحترام مكانتها العلمية والأكاديمية والابتعاد عن هذه السياسة الفئوية التي لا تخدم الا أجندات أصحابها.

المصدر / فلسطين أون لاين