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إصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومة في مخيم نور شمس

24 سبتمبر 2023 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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اقتحام مخيم نور شمس بطولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة أحد جنوده بجروح متوسطة، خلال اقتحام مخيم "نور شمس" للاجئين الفلسطينيين بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقال جيش الاحتلال في بيان نشره على منصة "إكس"، بعد عملية اقتحامه لمخيم نور شمس: "أصيب جندي بجروح متوسطة بشظايا، وتمَّ نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف: "تعرَّضت القوات خلال العملية لإلقاء عبوات ناسفة وإطلاق النار".

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وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر طبي في مستشفى "ثابت ثابت" الحكومي، بأن "حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال في مخيم نور شمس بلغت شهيدين اثنين".

وفجر الأحد، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي المخيم واندلعت اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إصابة جندي #الضفة الغربية #مخيم نور شمس

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