24 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1967 إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بمدينة الخليل.

إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بمدينة الخليل. 1982 الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق بشأن مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان.

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق بشأن مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان. 1990 جيش الاحتلال ينسف 23 منزلًا ومتجرًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

جيش الاحتلال ينسف 23 منزلًا ومتجرًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. 1995 توقيع اتفاقية طابا (اتفاق المرحلة الانتقالية) بين ياسر عرفات ووزير خارجية الكيان العبري شمعون بيرس في القاهرة.

توقيع اتفاقية طابا (اتفاق المرحلة الانتقالية) بين ياسر عرفات ووزير خارجية الكيان العبري شمعون بيرس في القاهرة. 1996 الاحتلال الإسرائيلي ينشئ نفقًا جديدًا تحت المسجد الأقصى.

الاحتلال الإسرائيلي ينشئ نفقًا جديدًا تحت المسجد الأقصى. 2002 فجر مجاهدو القسام عبوة بإحدى الآليات الصهيونية المتوغلة شرق غزة بهدف منزل خنساء فلسطين أم نضال فرحات وقد أسفر الانفجار عن مقتل قائد الوحدة الصهيونية برتبة مجير جنرال.

فجر مجاهدو القسام عبوة بإحدى الآليات الصهيونية المتوغلة شرق غزة بهدف منزل خنساء فلسطين أم نضال فرحات وقد أسفر الانفجار عن مقتل قائد الوحدة الصهيونية برتبة مجير جنرال. 2004 قوات الاحتلال الإسرائيلي تجتاح أحياء الشجاعية والتفاح والشعف في مدينة غزة ما خلف 13 شهيدًا وعشرات الجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين