24 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 24 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1967 إقامة أولى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بمدينة الخليل.
- 1982 الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو إلى إجراء تحقيق بشأن مذبحة صبرا وشاتيلا في لبنان.
- 1990 جيش الاحتلال ينسف 23 منزلًا ومتجرًا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
- 1995 توقيع اتفاقية طابا (اتفاق المرحلة الانتقالية) بين ياسر عرفات ووزير خارجية الكيان العبري شمعون بيرس في القاهرة.
- 1996 الاحتلال الإسرائيلي ينشئ نفقًا جديدًا تحت المسجد الأقصى.
- 2002 فجر مجاهدو القسام عبوة بإحدى الآليات الصهيونية المتوغلة شرق غزة بهدف منزل خنساء فلسطين أم نضال فرحات وقد أسفر الانفجار عن مقتل قائد الوحدة الصهيونية برتبة مجير جنرال.
- 2004 قوات الاحتلال الإسرائيلي تجتاح أحياء الشجاعية والتفاح والشعف في مدينة غزة ما خلف 13 شهيدًا وعشرات الجرحى.
المصدر / فلسطين أون لاين