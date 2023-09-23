أمريكا تقدّم 73 مليون دولار إضافية لدعم "أونروا"

أعلنت الولايات المتحدة الأميركية ليل الجمعة/السبت، تقديم 73 مليون دولار إضافية لدعم خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الرئيسة والطارئة.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال اجتماع وزاري بشأن "أونروا" عقد في نيويورك إن "الولايات المتحدة تدعم جهود المساعدات الحاسمة التي تبذلها وكالة (أونروا) كونها الرئيس الحالي للجنتها الاستشارية".

وأضافت "أنا فخورة اليوم بالإعلان أن الولايات المتحدة ستقدّم أكثر من 73 مليون دولار من التمويل الإضافي لدعم خدمات أونروا الرئيسة والطارئة، وسيساعد هذا التمويل في إيصال الغذاء إلى الأسر المحتاجة، وتوفير الرعاية الصحية للأطفال والنساء الحوامل".

وأوضحت أن هذا التمويل "سيساعد كذلك، الطلاب على تطوير تعليمهم، ويدعم المتأثرين بالصراع من خلال خدمات الصحة العقلية، ويقدّم إغاثة إنسانية فورية لسكان جنين وعين الحلوة، ويساعد على خلق وضع أكثر استقرارًا في المجتمعات".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة ساهمت في العام 2023 وحده بأكثر من 296 مليون دولار لأونروا، وساهمت إدارة بايدن بحوالي مليار دولار منذ العام 2021.

وتابعت "أُشجع الدول الأعضاء الأخرى على تكثيف الجهود وتقديم الالتزامات المالية اللازمة لتمويل أونروا حتى نهاية العام".

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة تقدّر الجهود المبذولة لاستكشاف خيارات ملموسة من شأنها أن تضع "أونروا" على مسار تمويل أكثر استدامة، مؤكدة ضرورة أن تشمل هذه المحادثات الدول المضيفة والدول المانحة واللاجئين.

وأضافت "نحن نبذل قصارى جهودنا لمراقبة كل ما تفعله الأونروا بتمويلنا، تمامًا كما نفعل مع جميع برامج الأمم المتحدة الأخرى، وسنواصل تعزيز مساءلة الوكالة وشفافيتها واتساقها مع المبادئ الإنسانية، بما في ذلك الحياد".

وكان المستشار الإعلامي لرئاسة "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا" عدنان أبو حسنة قد حذَّر من أن العام الحالي 2023 سيكون من أصعب الأعوام المالية على المنظمة الأممية.

وأُنشئت "أونروا" في العام 1949 بقرار من "الأمم المتحدة" لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين، حيث قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويضيها بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجَّلين في مناطق عمليات الوكالة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين