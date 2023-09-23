هنية يزور الصحفي الفلسطيني أشرف أبو عمرة للاطمئنان على صحته

زار رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" المصور الصحفي أشرف أبو عمرة الذي وصل للعلاج في إسطنبول، مطمئنًا على صحته بعد تعرّضه لإصابة في أصابع يده اليمنى برصاص العدو الصهيوني خلال تغطيته آخر التطورات على الحدود الشرقية لقطاع غزة المحاصر.

وعبَّر هنية عن أمله بالشفاء العاجل له، حيث إنه تبين له أنها الإصابة الخامسة على الحدود الشرقية خلال مسيرات العودة طيلة الفترة السابقة، داعيًا الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وعلى شعبنا الحرية وكسر الحصار بإرادته القوية.

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وأشاد بصموده ومعنوياته العالية، ودوره والحركة الإعلامية والصحفية الفلسطينية في فضح سلوك وجرائم الاحتلال، مثمنًا جهود الطواقم الطبية الفلسطينية والتركية في علاجه ومتابعة حالته الصحية.

من جانبه، عبَّر الصحفي أبو عمرة عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أنه سيعود لعمله ولدوره الوطني، ولن تمنعه الإصابة عن مواصلة هذا الدور.





المصدر / فلسطين أون لاين