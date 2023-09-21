القيادي "أبو زهري" يزور الصحفي الجريح "أبو عمرة"

زار رئيس الدائرة السياسية لحركة "حماس" في الخارج، د. سامي أبو زهري، الصحفي أشرف أبو عمرة الذي يخضع للعلاج في أحد المستشفيات التركية بعد إصابته في يده خلال تغطية اشتباكات الشباب الثائر مع قوات الاحتلال على السلك الفاصل شرق خانيونس.

واطلع أبو زهري على مجريات العلاج، معبرًا عن تقديره للصحفي أبو عمرة، ونقل له تحيات قيادة الحركة، وتمنى له الشفاء العاجل.

وأشاد أبو زهري بشجاعة ومهنية أبو عمرة التي يشهد بها الجميع، مُذَكِّرا بحصوله على عدة جوائز محلية ودولية على تغطياته المصورة للأحداث في قطاع غزة.

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المصدر / فلسطين أون لاين