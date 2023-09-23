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الاحتلال احتجز جثمانه لشهرين ونصف الشهر

تشييع الشهيد بلال قدح ببلدة شقبا غرب رام الله

23 سبتمبر 2023 . الساعة 13:11 بتوقيت القدس
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تشييع شهيد (أرشيف)

شاركت جماهير فلسطينية غفيرة، اليوم السبت، في جنازة تشييع الشهيد بلال قدح في بلدة شقبا غرب رام الله بالضفة الغربية، وذلك بعد احتجاز سلطات الاحتلال جثمانه لمدَّة شهرين ونصف الشهر.

وألقى أهالي الشهيد قدح (33 عاماً)، نظرة الوداع الأخيرة عليه، قبل أن يتم الصلاة عليه ومواراته للثرى.

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والشهيد "قدح" متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ولدان وبنت، أكبرهم يبلغ من العمر عشرة أعوام، ارتقى في 10 تموز/ يوليو الماضي، بعد إلقاء قنبلة يدوية صوب جنود الاحتلال، قبل أن يفتحوا النار تجاهه ويقتلوه بدمٍ بارد قرب قرية "دير نظام" غرب رام الله.

ومنعت قوات الاحتلال الإسعاف وطواقم الهلال الأحمر من الوصول إلى الشهيد قدح، وإنقاذه، وتركته ملقى على الأرض، قبل أن تقوم بنقله واحتجازه إلى جانب عشرات الشهداء الفلسطينيين المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات.

وتحتجز قوات الاحتلال 256 شهيدًا وشهيدة فيما تسمَّى "مقابر الأرقام"، إلى جانب 142 في الثلاجات، وفق إحصائية صادرة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة نهاية آب/ أغسطس الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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