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الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة

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محدث الاحتلال يعتقل 7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة

23 سبتمبر 2023 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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اعتقال فلسطيني عند حاجز عسكري- أرشيف

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت،7 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من قرية عنزة جنوب جنين، على حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وذكرت أن الشابين هما: محمد نصر عمور، وعز الدين أحمد عمور، في أثناء مرورهما على الحاجز المذكور.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة شبان على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.

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وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أوقفت خمسة شبان -لم تعرف هويتهم بعد- أثناء محاولتهم المرور بمركبتهم على الحاجز المذكور، حيث قامت بتقييدهم، واحتجازهم لساعات.

وينتشر في الضفة الغربية نحو 553 حاجزاً وعائقاً للاحتلال الإسرائيلي بينما بلغ طول جدار الفصل العنصري فيها 465 كلم ملتهماً آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

من جهته، أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير له أن القيود المفروضة على التنقل، من جملة قيود أخرى، تعمل على تعميق المظالم الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، موضحاً أن حواجز الاحتلال تقيّد حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين وهي منوعة فمنها 154 بوابة نصبت على الطرق، و 108 حواجز جزئية غير دائمة، و 71 حاجزًا دائمًا يتمركز عليها الجنود بشكل متواصل.

وحسب "أوتشا" فقد نشرت قوات الاحتلال 86 ساترًا ترابيًا، و68 متراس طريق، فيما وضع 49 عائقًا على الطرق، إلى جانب نشرها 20 جدارًا ترابيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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