مقتل شاب بجريمة إطلاق نار قرب أم الفحم

قتل الشاب محمد جمال إغبارية في جريمة إطلاق نار بقرية مصمص بالقرب من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، تعرض الشاب محمد جمال إغبارية، في العشرينيات من العمر، لجريمة إطلاق نا من قبل جناة مجهولين في مدخل قرية مصمص، واخترقت عدة رصاصات القسم العلوي من جسده ما أدى لوفاته على الفور.

وأغلق عدد من سكان قرية مصمص الشارع بعد مقتل الشاب إغبارية احتجاجا على الجريمة واستشراء جرائم القتل في الداخل المحتل.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 169 قتيلا بينهم 11 امرأة.

المصدر / فلسطين اون لاين