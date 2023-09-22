فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار قرب أم الفحم

"صبانة طوقان".. ما يفوق النصف قرن من إرث الصابون النابلسي

هل ينجح الموساد الإسرائيلي بالاستفراد في دول عربية وفي فصائل فلسطينية؟

ثأر قلنديا

المنتخب المغربي يتقدم في تصنيف فيفا

"السعدي" وريث عائلة مقاومة و"عرعراوي" مزارع حصد الشهادة

مُختص: تأسيس الاحتلال حركة متطرفة جديدة يُشكل خطرًا جديدًا على الأقصى

حشود تؤدي صلاة الفجر بالمسجد الأقصى المبارك

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

حالة الطقس: ارتفاع جديد على درجات الحرارة

مقتل شاب بجريمة إطلاق نار قرب أم الفحم

22 سبتمبر 2023 . الساعة 09:45 بتوقيت القدس
...

قتل الشاب محمد جمال إغبارية في جريمة إطلاق نار بقرية مصمص بالقرب من مدينة أم الفحم في منطقة وادي عارة، فجر اليوم الجمعة.

وفي التفاصيل، تعرض الشاب محمد جمال إغبارية، في العشرينيات من العمر، لجريمة إطلاق نا من قبل جناة مجهولين في مدخل قرية مصمص، واخترقت عدة رصاصات القسم العلوي من جسده ما أدى لوفاته على الفور.

وأغلق عدد من سكان قرية مصمص الشارع بعد مقتل الشاب إغبارية احتجاجا على الجريمة واستشراء جرائم القتل في الداخل المحتل.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 169 قتيلا بينهم 11 امرأة.

المصدر / فلسطين اون لاين
#أم الفحم #جرائم القتل #فلسطينيي الداخل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة