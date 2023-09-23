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23 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

23 سبتمبر 2023 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
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23 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1918 القوات الإنكليزية تحتل مدينتي حيفا وعكا بعد ثلاثة أيام من احتلال مدينة نابلس لتكمل سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.
  • 1948 تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
  • 1991 المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر.
  • 2004 عملية مشتركة لألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس وكتائب أحمد أبو الريش، حيث هاجم الفدائيون مستوطنة "موراج" شمال شرق رفح وقتلوا 5 مستوطنين واستشهد المنفذون الثلاثة.
  • 2011 رئيس السلطة محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدورة فلسطين في الأمم المتحدة.
  • 2014 تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.
  • 2014 العدو يغتال الشهيدين مروان القواسمي وعمار أبو عيشة في الخليل المسؤولين عن قتل 3 صهاينة
المصدر / فلسطين أون لاين
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