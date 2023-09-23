23 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1918 القوات الإنكليزية تحتل مدينتي حيفا وعكا بعد ثلاثة أيام من احتلال مدينة نابلس لتكمل سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.

القوات الإنكليزية تحتل مدينتي حيفا وعكا بعد ثلاثة أيام من احتلال مدينة نابلس لتكمل سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها. 1948 تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.

تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي. 1991 المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر.

المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر. 2004 عملية مشتركة لألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس وكتائب أحمد أبو الريش، حيث هاجم الفدائيون مستوطنة "موراج" شمال شرق رفح وقتلوا 5 مستوطنين واستشهد المنفذون الثلاثة.

عملية مشتركة لألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس وكتائب أحمد أبو الريش، حيث هاجم الفدائيون مستوطنة "موراج" شمال شرق رفح وقتلوا 5 مستوطنين واستشهد المنفذون الثلاثة. 2011 رئيس السلطة محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدورة فلسطين في الأمم المتحدة.

رئيس السلطة محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدورة فلسطين في الأمم المتحدة. 2014 تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.

تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. 2014 العدو يغتال الشهيدين مروان القواسمي وعمار أبو عيشة في الخليل المسؤولين عن قتل 3 صهاينة

المصدر / فلسطين أون لاين