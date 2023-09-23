23 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 23 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1918 القوات الإنكليزية تحتل مدينتي حيفا وعكا بعد ثلاثة أيام من احتلال مدينة نابلس لتكمل سيطرتها على أرض فلسطين بعد انسحاب القوات العثمانية منها.
- 1948 تشكيل حكومة عموم فلسطين برئاسة أحمد حلمي عبد الباقي.
- 1991 المجلس الوطني الفلسطيني يعقد دورته العشرين في الجزائر.
- 2004 عملية مشتركة لألوية الناصر صلاح الدين وسرايا القدس وكتائب أحمد أبو الريش، حيث هاجم الفدائيون مستوطنة "موراج" شمال شرق رفح وقتلوا 5 مستوطنين واستشهد المنفذون الثلاثة.
- 2011 رئيس السلطة محمود عباس يتقدم بطلب عضوية كاملة لدورة فلسطين في الأمم المتحدة.
- 2014 تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة يبدأ عمليات عسكرية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا.
- 2014 العدو يغتال الشهيدين مروان القواسمي وعمار أبو عيشة في الخليل المسؤولين عن قتل 3 صهاينة
المصدر / فلسطين أون لاين