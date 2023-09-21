حماس تدين الهجوم على بلدية الخليل وتدعو للكشف عن الجناة ومحاسبتهم

دان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" هارون ناصر الدين، بشدَّة الاعتداء الغاشم الذي تعرَّضت له بلدية الخليل وأعضاؤها، بالإضافة إلى ممتلكاتهم المقدّرة، داعيًا إلى ضرورة رفع الغطاء عن الجناة ومحاسبتهم على أعمالهم الشنيعة.

وقال في بيان صحفي وصل " ": " إن حركة حماس تستنكر بشدَّة جرائم التهديد والاعتداء الممنهج وإطلاق النار على بلدية الخليل وأعضائها"، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال العدوانية تمَّت بوحشية يومي الأربعاء والخميس، على يد فئة مأجورة تهدف إلى تحقيق مصالحها الشخصية عبر البلطجة والفلتان الأمني.

ودعا ناصر الدين إلى ضرورة عدم التستر على هؤلاء الجناة ومحاسبتهم بشكل عاجل وعادل، معبّرًا عن أهمية جعلهم عبرة لأي شخص يفكر في نشر الفلتان الأمني في المجتمع.

اقرأ أيضًا: مسلحون يطلقون النار على أقسام لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

وشدَّد على دور الأحزاب والمؤسسات والعشائر والشخصيات الاعتبارية في منع مثل هذه الأعمال الإجرامية، وذلك حفاظًا على السلم الأمني ومنع أي محاولات لنشر الفتنة.

وأشار ناصر الدين إلى أن الشعب الفلسطيني الذي يواجه الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات المتواصلة للمقدَّسات، لن يسمح بتمزيق وحدته وسيظل متمسكًا بمقاومة الاحتلال والعمل من أجل العدالة والحرية.

المصدر / فلسطين أون لاين