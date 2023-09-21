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بالصور مسلحون يطلقون النار على أقسام لبلدية الخليل وعقارات لأعضائها

21 سبتمبر 2023 . الساعة 08:54 بتوقيت القدس
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مشهد حي لعملية إطلاق النار على بلدية الخليل

أطلق مسلحون، فجر اليوم الخميس، النار على عدة أقسام ومباني تابعة لبلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، طال إطلاق النار أيضا، منازل ومحال تجارية لعدد من أعضاء المجلس البلدي بالمدينة، ما تسبب بوقوع أضرار بالممتلكات.

وقالت المصادر ذاتها، إن مسلحين أطلقوا النار تجاه محال تجارية في منطقة عين سارة بمدينة الخليل وعلى منطقة دوار التحرير في المدينة، كما أطلق مجهولون النار على عيادة الحموري في منطقة دورا الصحة بالمدينة.

وتعرض كذلك مقر تابع لبلدية الخليل في منطقة واد الهرية، إلى إطلاق نار.

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وفي السياق، استنكرت نقابة العاملين في بلدية الخليل العمل الهمجي "لإطلاق النار على نائب رئيس المجلس البلدي لبلدية الخليل، وتهديد أعضاء المجلس البلدي من قبل خارجين عن القانون".

وتأتي حوادث إطلاق النار هذه، بعد ساعات من إطلاق النار على مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، الدكتور أسماء الشرباتي، حيث كانت متوقفة أمام منزلها في حي المحاور بمدينة الخليل، وأدى ذلك لإلحاق أضرار مادية بالمركبة.

توظيف بالخاوة

وأظهرت كاميرا مراقبة، لمنزل الشرباتي، قيام المجهول بإطلاق النار على المركبة، ومن ثم الفرار من المكان باستخدام دراجة نارية.

وفي تعقيبها الأولي على الحادثة، نشرت الشرباتي منشورا على صفحتها على موقع الفيسبوك وقالت فيه إن "إطلاق النار على سيارتي الآن بعد العديد من التهديدات اليوم".

وأضافت في منشورها: "كلمة واحدة وبس.. لا للتوظيف بالخاوة".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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