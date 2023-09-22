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22 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

22 سبتمبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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22 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1862 الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في بلاده.
  • 1980 نشوب الحرب بين العراق وإيران التي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى.
  • 1949 الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى.
  • 1976 سوريا برئاسة حافظ الأسد تنذر منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات لتسحب قواتها من منطقة جبل لبنان خلال خمسة أيام.
  • 1981 وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن مشروع الإدارة المدنية للأراضي المحتلة عام 1967.
  • 1992 ارتدى القسامي محمد عارف بشارات زي جندي صهيوني وانطلق نحو محطة انتظار الجنود قرب "التلة الفرنسية" بالقدس، واشتبك معهم وقتل جنديًا صهيونياً على الأقل.
  • 2004 عملية استشهادية في القدس المحتلة تبنتها كتائب شهداء الأقصى تؤدي إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 آخرين.
المصدر / فلسطين أون لاين
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