22 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1862 الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في بلاده.

الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في بلاده. 1980 نشوب الحرب بين العراق وإيران التي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى.

نشوب الحرب بين العراق وإيران التي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى. 1949 الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى.

الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى. 1976 سوريا برئاسة حافظ الأسد تنذر منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات لتسحب قواتها من منطقة جبل لبنان خلال خمسة أيام.

سوريا برئاسة حافظ الأسد تنذر منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات لتسحب قواتها من منطقة جبل لبنان خلال خمسة أيام. 1981 وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن مشروع الإدارة المدنية للأراضي المحتلة عام 1967.

وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن مشروع الإدارة المدنية للأراضي المحتلة عام 1967. 1992 ارتدى القسامي محمد عارف بشارات زي جندي صهيوني وانطلق نحو محطة انتظار الجنود قرب "التلة الفرنسية" بالقدس، واشتبك معهم وقتل جنديًا صهيونياً على الأقل.

ارتدى القسامي محمد عارف بشارات زي جندي صهيوني وانطلق نحو محطة انتظار الجنود قرب "التلة الفرنسية" بالقدس، واشتبك معهم وقتل جنديًا صهيونياً على الأقل. 2004 عملية استشهادية في القدس المحتلة تبنتها كتائب شهداء الأقصى تؤدي إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 آخرين.

المصدر / فلسطين أون لاين