22 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 22 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:
- 1862 الرئيس الأمريكي أبراهام لينكون يعلن تحرير العبيد في بلاده.
- 1980 نشوب الحرب بين العراق وإيران التي استمرت 8 سنوات وعرفت باسم حرب الخليج الأولى.
- 1949 الاتحاد السوفيتي يفجر قنبلته الذرية الأولى.
- 1976 سوريا برئاسة حافظ الأسد تنذر منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات لتسحب قواتها من منطقة جبل لبنان خلال خمسة أيام.
- 1981 وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعلن مشروع الإدارة المدنية للأراضي المحتلة عام 1967.
- 1992 ارتدى القسامي محمد عارف بشارات زي جندي صهيوني وانطلق نحو محطة انتظار الجنود قرب "التلة الفرنسية" بالقدس، واشتبك معهم وقتل جنديًا صهيونياً على الأقل.
- 2004 عملية استشهادية في القدس المحتلة تبنتها كتائب شهداء الأقصى تؤدي إلى مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 16 آخرين.
المصدر / فلسطين أون لاين