"حمادة": شعبنا سيقابل تدنيس باحات المسجد الإبراهيمي بردٍّ حازم

قال الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، إن اقتحام أعداد كبيرة من المستوطنين باحات المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل الليلة الماضية وتأدية طقوس تلمودية فيه، والانتهاكات المستمرة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، بذريعة الأعياد اليهودية، تضاف إلى سلسلة من جرائم صهيونية ضمن الحرب الدينية التي يشنّها الاحتلال على شعبنا.

وأكد حمادة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن هذه الجرائم لن تعطي أي شرعية للاحتلال على أرضنا ومقدَّساتنا، ولن تستطيع تثبيت أمر واقع مخالف لحقوق شعبنا.

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كما وأكد أن تدنيس المقدَّسات واستفزاز مشاعر شعبنا والمسلمين حول العالم سيقابله شعبنا بردٍّ حازم.

ودعا حمادة شعبنا للنفير والرباط في المسجد الأقصى، ولنحمي المقدَّسات حتى التحرير والعودة بإذن الله.

المصدر / فلسطين أون لاين