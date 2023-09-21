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بالفيديو مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية

21 سبتمبر 2023 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدَّدة من عناصر أمن وشرطة الاحتلال.

ووصل المستوطنون المقتحمون عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، فيما قاموا بجولات استفزازية في باحات المسجد والجزء الشرقي منه.

في المقابل، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

كما فرضت قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، ودقّقت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها، وسط حشد من قبل الجمعيات الاستيطانية التي تتحضر لاقتحامات كبيرة ومتوالية احتفالا بالأعياد اليهودية والتي بدأت باحتفال رأس السنة العبرية يوم 15 سبتمبر الجاري وتستمر حتى مطلع أكتوبر المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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