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مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

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بالفيديو مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي ويؤدون طقوسا تلمودية

21 سبتمبر 2023 . الساعة 02:53 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مئات المستوطنين، الليلة، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، وأدوا طقوسا تلمودية داخله وفي باحاته.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسا تلمودية؛ بحجة الاحتفال بـ "عيد الفصح" اليهودي.

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كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

وتواصل جماعات الهيكل المتطرفة حشد المستوطنين لتنفيذ مزيد من الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، خلال ثلاثة أعياد يهودية بدأت قبل عدة أيام وتمتد إلى منتصف أكتوبر القادم.

وبدأت الاقتحامات الواسعة يوم الأحد الماضي، وتخللها أداء طقوس تلمودية وتوراتية ونفخ البوق وارتداء زي الكهنة، ضمن الحرب الدينية على المسجد والمدينة المقدسة.

وتستغل جماعات الهيكل الأعياد اليهودية لممارسة طقوسها التلمودية والتوراتية في المسجد الأقصى، أبرزها الصلوات والدعاء والصوم وذبح القرابين والنفخ في البوق وغيرها، في مساعي تهويده وفرض واقع جديد فيه وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرم الإبراهيمي #طقوس تلمودية #عيد الفصح #الأعياد العبرية

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