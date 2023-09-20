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بايدن يؤكد التزام بلاده بأمن (إسرائيل) ودعم التطبيع

20 سبتمبر 2023 . الساعة 20:44 بتوقيت القدس
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بايدن يؤكد التزام بلاده بأمن (إسرائيل) ودعم التطبيع

التقى مساء اليوم الأربعاء، رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لأول مرة منذ تشكيل الأخير حكومته اليمنية المتطرفة. 

وقبل بدء اجتماعهما الثنائي، تحدث الاثنان أمام الصحافيين، وقال الرئيس الأميركي مخاطبا نتنياهو: "قبل 75 عاما، تحدث بن غوريون عن (إسرائيل) باعتبارها حلم الأجيال".

وأكد على مساندة واشنطن فكرة الممر الاقتصادي؛ بين الهند والسعودية ودولة الاحتلال وأوروبا.

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وأشار إلى أنه سيتحدث مع نتنياهو عن "قيمنا الديمقراطية المشتركة، وعن حل الدولتين، ومنع الأسلحة النووية من إيران، نعيش في مرحلة تشهد فرصا كبيرة، ومخاطر كثيرة، ونأمل في تحقيق نتائج من اجتماع اليوم".

وجدد بايدن تأكيده على التزام واشنطن بأمن (إسرائيل) ودعمها  للتطبيع بين دولة الاحتلال والبحرين والإمارات.

فيما قال نتنياهو "نحن مهتمون بتقوية العلاقة مع العالم الإسلامي وبالإمكان إنجاز أمور كبيرة، و يعتقد أنه "تحت قيادة بايدن، يمكننا التوصل لسلام تاريخي بين (إسرائيل) والسعودية، وحلّ الخلافات مع العالم العربي". 

 وبعد التصريحات غادر الفريقان، والتقى الاثنان وجهاً لوجه، وانتهى اللقاء الثنائي المباشر الأول بين بايدن ونتنياهو بعد نحو ساعة على انطلاقه.

يذكر أن بايدن قد امتنع عن دعوة نتنياهو إلى البيت الأبيض، وسط قلقه من "الإصلاح القضائي" المثير للجدل الذي طرحه نتنياهو.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نتنياهو #التطبيع #الولايات المتحدة الأمريكية #الاحتلال الإسرائيلي #بايدن

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