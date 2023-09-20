مقاومون يستهدفون حاجزًا للاحتلال في جنين واندلاع مواجهات في القدس

استهدف مقاومون، مساء اليوم الأربعاء، حاجزًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين، فيما واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها في الضفة الغربية والقدس المحتلة وسط اندلاع مواجهات.

وأطلق مقاومون النار صوب حاجز "دوتان" العسكري التابع للاحتلال جنوب غرب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب دجانة علي أبو الرب من بلدة قباطية جنوب جنين، أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة حوارة جنوب نابلس.

وأصيب فتى (15 عامًا) برصاص الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في بلدة الرام شمال القدس المحتلة.

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واندلعت المواجهات على مدخل الشمالي للبلدة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام والصوت تجاه الشبان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمير نجيب من البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وارتقى منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 6 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 4 في جنين وشهيد في قطاع غزة، وشهيد في أريحا.

والشهداء هم الشهيد القسامي محمود خالد العرعراوي (24 عامًا)، والشهيد القسامي محمود علي نافع السعدي (23 عامًا)، ورأفت عمر خمايسة (22 عامًا)، الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما)، عطا ياسر عطا موسى (29 عاماً)، يوسف سالم يوسف رضوان (25 عامًا).

المصدر / فلسطين أون لاين