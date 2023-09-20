الاحتلال يمنع المرابطة نفسية خويص من السفر 6 أشهر

سلمت شرطة الاحتلال، اليوم الأربعاء، المرابطة المقدسية نفيسة خويص قراراً بتجديد منعها من السفر لمدة ستة أشهر إضافية.

ووفق مصادر مقدسية، فإن شرطة الاحتلال سلمت خويص قراراً بتجديد منعها من السفر 6 أشهر إضافية، إلى جانب تمديد إبعادها عن المسجد الأقصى المبارك 3 أشهر أخرى.

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ويواصل الاحتلال ملاحقاته وتضييقاته على المقدسيين والمرابطين في القدس، بقرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك، والمنع من السفر للخارج، في إطار التشديد على المقدسيين لثنيهم عن مواصلة الدفاع عن القدس والمقدسات.

المصدر / فلسطين أون لاين