المجلس التشريعي يناقش تقرير لجنة الموازنة بشأن الواقع المالي الحكومي

ناقش المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير لجنة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي بشأن الواقع المالي الحكومي.

واستعرض التقرير الواقع المالي والقوانين والبروتوكولات الناظمة له، موضحًا الأسباب التي تؤثر في رسم السياسات المالية نتيجة إجراءات الاحتلال من اعتداءات على مقرات حكومية ومدنية وحصار مستمر سبب نتائج كارثية في جميع مجالات الحياة، بالإضافة إلى آثار الانقسام.

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وبيَّن التقرير جهود لجنة الموازنة والشؤون المالية في إعداد هذا التقرير، حيث عقدت جلسات استماع وورش عمل ولقاءات مع مختلف الجهات الحكومية والاقتصادية والأكاديمية وخبراء لدراسة الواقع المالي الحكومي وأوصى بضرورة وضع استراتيجية وطنية لمواجهة الأزمة المالية وآثار الحصار.

المصدر / فلسطين أون لاين