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التشريعي يؤكد أن جرائم الاحتلال لن تطفئ جذوة المقاومة

19 سبتمبر 2023 . الساعة 23:01 بتوقيت القدس
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التشريعي يؤكد أن جرائم الاحتلال لن تطفئ جذوة المقاومة

نعى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر إلى شعبنا وأمتنا شهداء الوطن في جنين وغزة الذين ارتقوا مساء اليوم انتصاراً للأسرى والاقصى.

وأكد بحر أن جرائم الاحتلال ومجازره لن تطفئ جذوة المقاومة المشتعلة، وستزيد شعبنا إصراراً على مواجهته وتمسكاً بالمقاومة المشروعة بكل أشكالها حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

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وأضاف بحر: "تتعانق دماء الشهداء في جنين وغزة لتؤكد أن كل المدن والقرى الفلسطينية عصية على الانكسار، وستبقى شوكة في حلق الاحتلال رغم التنسيق الأمني وتواطؤ المجتمع الدولي".

وطالب المنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتها والخروج عن صمتها على جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا والتي تشكل انتهاكات صارخة لكل المواثيق والقوانين الدولية.

 

 

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