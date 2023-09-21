21 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 21 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1969 عقد مؤتمر القمة الإسلامية في المملكة المغربية بعد إحراق المسجد الأقصى وانبثق عن هذا المؤتمر "إنشاء لجنة القدس".

عقد مؤتمر القمة الإسلامية في المملكة المغربية بعد إحراق المسجد الأقصى وانبثق عن هذا المؤتمر "إنشاء لجنة القدس". 1970 عقد مؤتمر القمة العربي في القاهرة للمصالحة بين طرفي المواجهات الدامية في الأردن (الجيش الأردني وفصائل فلسطينية) فيما عرف بأحداث أيلول الأسود.

عقد مؤتمر القمة العربي في القاهرة للمصالحة بين طرفي المواجهات الدامية في الأردن (الجيش الأردني وفصائل فلسطينية) فيما عرف بأحداث أيلول الأسود. 1982 انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميل.

انتخاب أمين الجميل رئيسًا للبنان بعد اغتيال أخيه الرئيس المنتخب بشير الجميل. 2002 جيش الاحتلال يدمر المقاطعة في رام الله ويبقى على غرفتين فيهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.

جيش الاحتلال يدمر المقاطعة في رام الله ويبقى على غرفتين فيهما الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. 2005 قامت "وحدة تحرير الأسرى" في كتائب القسام بالضفة الغربية بأسر عضو جهاز الشاباك الصهيوني "ساسوننورائيل" من مدينة القدس المحتلة، والاحتفاظ به لخمسة أيام ثم قتل في "بيتونيا" بسبب قيام العدو بحملة اعتقالات ومداهمات.

قامت "وحدة تحرير الأسرى" في كتائب القسام بالضفة الغربية بأسر عضو جهاز الشاباك الصهيوني "ساسوننورائيل" من مدينة القدس المحتلة، والاحتفاظ به لخمسة أيام ثم قتل في "بيتونيا" بسبب قيام العدو بحملة اعتقالات ومداهمات. 2008 رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إيهود أولمرت يعن استقالته من منصبه بعد اتهامه بالفساد.

المصدر / فلسطين أون لاين