الكتلة في الضفة تنعى شهداء "جنين" و"عقبة جبر"

نعت الكتلة الإسلامية في جامعات ومعاهد الضفة الغربية، شهداء فلسطين الذين ارتقوا فجر اليوم برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب اشتباكهم مع قوات الاحتلال على أرض مخيم جنين ، ومخيم "عقبة جبر" في أريحا.

واستُشهد خلال الاقتحامين، كل من: الشهيد محمود خالد عرعراوي (24 عامًا) ابن جامعة بوليتكنك فلسطين، والشهيد محمود علي نافع السعدي (23 عامًا)، والشهيد رأفت عمر خمايسة (22 عامًا)، والشهيد عطا ياسر عطا موسى (29 عامًا)، والشهيد ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عامًا).

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وقالت في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: "يا جماهير شعبنا الأبي.. أمام مشاهد العز والفخار وملاحم البطولة والفداء التي يقدّمها مقاومونا الأبطال نزداد يقينًا وعزمًا بأن شعبنا الفلسطيني الأبي عصي على الكسر، وأن كل محاولات التضييق على المقاومة وردعها لن تفلح".

وأضافت: "نحيي مقاومينا الأبطال في كل شبر من أرضنا الحبيبة، وسنظل بإذن الله سندًا وظهرًا للمقاومة، ولن تثنينا الملاحقات والتضييقات عن المضي قدمًا في طريق التحرير، وستظل فلسطين بمقاوميها وأبطالها شامخة حتى تحقق حريتها، ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبًا".

المصدر / فلسطين أون لاين