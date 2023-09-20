الصحة بغزة تحذّر من توقف أقسام غسيل الكلى بالمستشفيات خلال أيام

حذّرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأربعاء، من توقف عمل أقسام غسيل الكلى خلال أيام جراء النقص الحاد وغير المسبوق في المستهلكات الطبية الضرورية لاستمرار الخدمة.

وقال مدير عام الصيدلة بالوزارة أشرف أبو مهادي خلال مؤتمر صحفي عقد بمستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال بمدينة غزة: ""إن مرضى الفشل الكلوي يواجهون أيام قاسية قد تنتهي بتوقف كامل لخدمة الغسيل الكلوي خلال أيام جراء النقص الحاد في المستهلكات الطبية الضرورية".

وأوضح أبو مهادي: "إن 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلا التصقت بأجسادهم أجهزة غسيل الكلى لنحو 3 جلسات غسيل دموي أسبوعياً باتوا اليوم يرقبون بخوفٍ وقلقٍ كبير عدم تمكنهم من تلقي خدمة غسيل الكلى وذلك بسبب عدم توفر المستهلكات الطبية اللازمة لإجراء جلسات غسيل الكلى التي تشكل لهم الحياة".

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وأكد أن مخازن وزارة الصحة فارغة تماما من فلاتر غسيل الكلى والكانيولات وأنابيب نقل الدم، مشيرا إلى أن ما هو متوفر في أقسام غسيل الكلى على وشك النفاد.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقدم خدمة غسيل الكلى في 6 مراكز موزعة في محافظات قطاع غزة بواقع 13 ألف جلسة غسيل شهرياً وهي خدمة حساسة منقذة لحياة مرضى الفشل الكلوي.

وشدد أبو مهادي، على أن الاحتلال الاسرائيلي هو المتسبب الرئيس في معاناة مرضى قطاع غزة وتفاقم معاناتهم جراء حصاره المتواصل على قطاع غزة للعام السابع عشر على التوالي.

وطالب كافة الجهات المعنية بالتحرك العاجل والفوري لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي وعدم الاكتفاء بالتدخلات الاسعافية التي تبقي المرضى وخدماتهم الصحية في دائرة الخطر.

وجدد أبو مهادي، الدعوة للمؤسسات الحقوقية والمنظمات الانسانية لإدانة وتجريم ممارسات الاحتلال بحق المرضى والتسبب بفقدان حياتهم وذلك بحرمانهم من العلاج داخل قطاع غزة، ومنع خروجهم للعلاج خارج قطاع غزة، والتعنت في إدخال التجهيزات الطبية والتشخيصية الخاصة بهم.

المصدر / فلسطين أون لاين