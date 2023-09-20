استدعاء لاعب رابع من غزة  لصفوف منتخب الفوتسال .. وتحديد موعد السفر

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالات، استدعاء حارس مرمى فريق اتحاد خانيونس عبد الرحمن النبريص، للانضمام للقائمة التي ستخوض تصفيات كأس آسيا "2024" التي ستقام في طاجاكستان، خلال الفترة من 7 وحتى 11 أكتوبر القادم.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد اختار في وقت سابق 3 لاعبين من غزة بخلاف النبريص وهم (عماد فحجان " شباب رفح " وعلي الحواجري " الأقصى"، وموسى حرارة " الشجاعية ")، وثلاثتهم من الركائز الأساسية للمنتخب، علماً أن الفدائي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين معظمهم من الشتات.

وسيُغادر اللاعبون غزة في الأول من أكتوبر القادم، للانضمام للمعسكر التدريبي للمنتخب في لبنان قبل التوجه لطاجيكستان، حيث سيغيب حرارة عن مباراة فريقه أمام الهلال في الجولة السادسة، وباقي اللاعبين عن الجولة السابعة، ولم تضح الصورة حول لحاقهم بالجولة الثامنة من بطولة الدوري الممتاز.

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وأوقعت القرعة الفدائي في المجموعة الخامسة، إلى جانب منتخبات طاجيكستان الذي يستضيف مباريات المجموعة، بالإضافة لمنتخبي ميانمار والهند.

وينتظر ان يبدأ الفدائي تحضيراته لخوض التصفيات خلال الأسابيع القليلة القادمة في لبنان، تحت قيادة المدير الفني شامل الداغستاني.

ويشارك في التصفيات 31 منتخب تم تقسيمهم على ثمانية مجموعات بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة باستثناء مجموعة واحدة ضمت ثلاثة منتخبات، ويتأهل أصحاب المركز الأول إلى جانب أفضل 7 منتخبات تحتل المركز الثاني، إلى جانب منتخب البلد المضيف لكأس آسيا الذي سيتم تحديده لاحقا.

ويطمح منتخب الصالات لحجز بطاقة العبور لكأس آسيا، لتعويض خروجه من دور المجموعات لكأس العرب التي أقيمت في السعودية بداية شهر يونيو الماضي ويتولى الأردني شامل الداغستاني تدريب منتخب فلسطين منذ 2017، وقاده في العديد من المسابقات من بينها تصفيات كأس آسيا 2019 والتي شهدت خسارة فدائي الصالات في ثلاثة مباريات وفوز وحيد.

المصدر / فلسطين أون لاين