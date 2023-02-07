فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تن هاغ يرفض الاستهانة بمنافسه ليدز يونايتد

المحكمة الرياضية تُحدد موعد حسم قضية لاعب من غزة

مصير غامض لمانشستر سيتي بعد اتهامه بارتكاب مخالفات

نصائح مهمة.. ماذا تفعل عند وقوع زلزال أو هزة أرضية؟

مشاهدة مباراة الهلال وفلامينغو بث مباشر.. رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد فلامينغو في كأس العالم للأندية

ما المتوقع من الخطاب القادم.. ارتفاع أسعار الذهب أم هبوطها؟

18 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة

شباب رفح يعقد مؤتمرًا صحفيًّا ويُصعّد أزمته مع اتحاد الكرة

الكاس بعد الاستماع لأطراف القضية يطلب من المغازي واتحاد السلة مرافعات نهائية

استدعاء لاعبين من غزة لمنتخب كرة القدم للصالات

استدعاء لاعبين من غزة لمنتخب كرة القدم للصالات

07 فبراير 2023 . الساعة 19:02 بتوقيت القدس
...
منتخب كرة القدم للصالات
غزة / مؤمن الكحلوت:

استدعى الجهاز الفني لمنتخب كرة القدم للصالات "الفوتسال"، اللاعبين عماد فحجان "شباب رفح"، وعلي الحواجري "الأقصى"، للانضمام للمعسكر التدريبي الذي يقام في لبنان تحت قيادة المدرب أسامة الشبلي.

وخاطب اتحاد كرة القدم ناديي شباب رفح والأقصى، لاستدعاء اللاعبين فحجان والحواجري للمعسكر التدريبي، حيث من المتوقع أن يغادرا غزة يوم 27 من فبراير الحالي، عبر معبر رفح البري.

وظهر فحجان والحواجري بصورة لافتة مع منتخب الفوتسال في البطولات السابقة، مما جعلهما من العناصر الرئيسة في المنتخب، الذي يضم معظم قوامه من الشتات، وثلاثة عناصر من الضفة الغربية فقط.
ويخوض المنتخب الوطني تدريبات منتظمة على صالة الرئيس نبيه بري في مدينة صيدا اللبنانية، بمتابعة من رئيس اتحاد كرة القدم في الشتات زياد البقاعي، ورئيس لجنة الكرة الخماسية "خليل العلي".
وسيواجه فدائي الصالات نظيره اللبناني في مباراتين تجريبيتين يومي الثالث والسادس من مارس القادم، استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

تويتر تويتر
#فدائي الصالات #عماد فحجان #علي الحواجري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة