القانوع: المقاومة ستواصل ضرباتها للرد على اعتداءات الاحتلال

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع أن المقاومة الفلسطينية ستواصل ضرباتها للرد على اعتداءات الاحتلال والتي كان آخرها على مخيم جنين.

وقال في تصريحات صحفية وصلت " ": "إن ارتقاء 6 شهداء أمس، في مخيم جنين وقطاع غزة يأتي في إطار معركة الانتصار للمسجد الأقصى ودفاعًا عن شعبنا وأرضنا"، مشدّدًا على أن المقاومة لن تتأخر في الرد على جرائم الاحتلال.

وأضاف القانوع: "إن شعبنا الفلسطيني يعبّر عن غضبه ويلتحم مع ثوابته الوطنية ويدافع عن أسراه وأقصاه، والمقاومة الفلسطينية بكل أدواتها ووسائلها مشرعة في وجه الاحتلال وستواصل ضرباتها للرد على العدوان".

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ونبَّه إلى أن اقتحامات المخيمات ورفع وتيرة العدوان لن يحقق أهداف الاحتلال ولن يكسر من عزيمة شعبنا في المضي خلف المقاومة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنَّت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلَّحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "ارتفاع حصيلة الشهداء منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، إلى 6، بينهم 4 شهداء في جنين، شهيد في قطاع غزة، شهيد في أريحا".





المصدر / فلسطين أون لاين