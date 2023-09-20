شهيد في عقبة جبر يرفع حصيلة الشهداء لـ6 خلال أقل من 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب ضرغام الأخرس (19 عامًا)، فجر اليوم الأربعاء، متأثرًا بجراحه الحرجة في الرأس، وذلك بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر بأريحا.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب: "ارتفاع حصيلة الشهداء منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم الأربعاء، إلى 6، بينهم 4 شهداء في جنين، شهيد في قطاع غزة، شهيد في أريحا".

وشنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلَّحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.

واقتحمت قوة إسرائيلية خاصة مخيم عقبة جبر لتنفيذ اعتقالات، حيث اشتبكت مع مجموعة من المقاومين ما أدَّى إلى إصابة واحدة على الأقل بالرصاص الحي وإصابات بحالات اختناق.

وأفاد الهلال الأحمر أنه تمَّ نقل شاب أصيب بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى أريحا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

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وأعلن الطاقم الطبي لاحقًا استشهاده متأثرًا بإصابته الخطيرة جدًا.

قوة خاصة

وعقب الاشتباكات والتصدّي لعناصر القوة الخاصة، دفع جيش الاحتلال بتعزيزات إضافية من القوات التي نفذت حملة مداهمات واقتحامات واسعة لعشرات المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم عقبة جبر.

وفي السياق، وقبل ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جلبون شرق جنين وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز، كما اقتحمت القوات بلدة بيتا قضاء نابلس، حيث اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

ومساء الثلاثاء، نفذ الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين شمالي الضفة أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح، وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال حاصروا منزلًا لعائلة قائد كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة فتح أحمد أبو البهاء.

المصدر / فلسطين أون لاين