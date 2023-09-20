"حماس" تزفُّ الشهيدين موسى والأخرس وتؤكد أن ثورة "الأقصى" مستمرة

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير الشعب الفلسطيني وأحرار الأمتين العربية والإسلامية، الشهيد عطا ياسر عطا موسى (29 عامًا)، والشهيد ضرغام محمد يحيى الأخرس (19 عامًا) اللذين ارتقيا خلال اقتحامَين نفذهما جيش الاحتلال في الضفة الغربية الليلة الماضية وفجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء: إن "دماء الشهيدين (موسى) الذي ارتقى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال عدوانه على مخيم جنين، و(الأخرس) الذي ارتقى صباح اليوم بنيران قوات الاحتلال، خلال اقتحام مخيم عقبة جبر بأريحا، لن تذهب هدراً".

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وأضافت: "نعزّي ذوي الشهيدين ومحبيهما، ونؤكد أن دماءهما والتضحيات التي يقدّمها شعبنا الصابر المرابط، ستكون مشاعل ثورة مستمرة في وجه الاحتلال على طريق النصر والتحرير، وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس بإذن الله".

وشنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددًا من الفلسطينيين، فيما دارت اشتباكات مسلَّحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا.

المصدر / فلسطين أون لاين