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تعرف على كمية الماء التي يجب أن نشربها يومياً

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تعرف على كمية الماء التي يجب أن نشربها يومياً

20 سبتمبر 2023 . الساعة 05:13 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أفادت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة التغذية الروسية، إلى أن الاعتقاد السائد بأن الإنسان يحتاج إلى لترين من الماء يوميا غير صحيح.

ووفقًا للخبيرة، فإن لكل إنسان خصوصيته، أي أن كمية الماء التي يجب أن يشربها الإنسان تختلف من شخص إلى آخر. ويمكن أن تعادل 30 مليلتر من الماء لكل كيلوغرام من وزن الشخص.

وتلفت الخبيرة الانتباه إلى أهمية شرب الماء بصورة متساوية خلال اليوم، لكي لا تحصل حالات لا يشرب فيها الشخص الماء فترة طويلة ومن ثم يشرب لتر ماء دفعة واحدة. لأن هذا يخلق عبئا إضافيا غير ضروري على الجسم وخاصة على الجهاز البولي. لذلك من الأفضل شرب (2-3) رشفات كل 20 دقيقة.

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وبحسب الخبيرة، عواقب نقص الماء في الجسم كثيرة جدا: يؤثر سلبا في الدماغ؛ حالة وسلوك الشخص؛ يساعد على تكون الحصى في الكلى؛ يضعف منظومة المناعة؛ يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء أخرى في الجسم.

وتقول: "يبدأ الجسم بالحفاظ على الماء عندما يشعر بنقصه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم وزيادة الوزن. كما يؤثر نقص الماء سلبا في المظهر حيث تسوء حالة الجلد والشعر والأظافر".

وتشير الخبيرة، إلى أن مشروبات مثل الشاي والقهوة والجعة لا تعوض نقس الماء في الجسم، بل على العكس تؤدي إلى الجفاف.

المصدر / وكالات
#الماء #ضغط الدم #صحة #الدماغ #القهوة

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