كتائب القسام وفصائل المقاومة تتصدى لعدوان الاحتلال على مخيم جنين

تصدى مجاهدو كتائب القسام، وفصائل المقاومة لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين مساء اليوم بعد تسلل قوة صهيونية خاصة ومحاصرة منزل في المخيم وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين، فيما استشهد شابان وأصيب 30 آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين مساء اليوم الثلاثاء.

وأوضح القسام أن مقاوميه اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تسللت الى مخيم جنين، واشتبكوا معها مباشرة بالبنادق الرشاشة، وتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار موقعة عدداً من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال.

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وأقرت قوات الاحتلال بتضرر إحدى مركباتها العسكرية بعد أن تعرضت لتفجير عبوة ناسفة في جنين.

وأطلقت قوات الاحتلال صواريخ موجهة نحو المنزل المحاصر، كما نشرت القناصة على البنايات في المخيم.

ورافق الاشتباكات تحليق طائرات عسكرية إسرائيلية في أجواء جنين، وانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.

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وصدحت مكبرات الصوت بالتكبيرات والنداءات للمقاومين والشباب الثائر بالتصدي لاقتحام قوات الاحتلال.

وزفت حركة "حماس" شهداء جنين الأبطال، الذين ارتقوا دفاعاً عن شعبهم ومقدساتهم خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني لمخيم جنين.