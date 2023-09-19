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تعرف إلى السبب.. منع فريق أممي من الوصول إلى درنة!

19 سبتمبر 2023 . الساعة 19:41 بتوقيت القدس
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منع فريق أممي من الوصول إلى درنة

قالت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لرويترز إن السلطات الليبية رفضت دخول فريق تابع للمنظمة الدولية كان من المقرر أن يتوجه إلى مدينة درنة الليبية، اليوم الثلاثاء، للمساعدة في مواجهة آثار أسوأ كارثة طبيعية على الإطلاق في البلاد.

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وقالت الناطقة نجوى مكي في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة الوكالة: "يمكننا أن نؤكد أن فرق البحث والإنقاذ والطوارئ الطبية وزملاء من الأمم المتحدة ممن هم بداخل درنة بالفعل يواصلون العمل... لكنّ فريقًا من الأمم المتحدة كان من المقرر أن يذهب لدرنة من بنغازي اليوم، لكن لم يسمح له بذلك"، مطالبة السلطات الليبية "بالسماح بوصول الفرق دون عراقيل".

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وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، قال وزير الطيران المدني في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي هشام أبو شكيوات لرويترز، إن السلطات طلبت من الصحفيين مغادرة مدينة درنة المنكوبة جراء ما تعرضت له من سيول وفيضانات، مشيرا إلى أن العدد الكبير للصحفيين يعرقل عمل فرق الإغاثة.

 

 

المصدر / وكالات
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