الأسرى يصعّدون حراكهم ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال

يصعد الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي من خطواتهم الاحتجاجية وحراكهم ضد سياسة إدارة سجون الاحتلال بحقهم.

وسيشرع عدد من الأسرى اليوم الثلاثاء، بالاحتجاج في جميع السجون بأوقات العدد، إسنادًا للأسير سلطان خلوف المضرب عن الطعام لليوم الـ48 على التوالي

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وكما ستدخل دفعة جديدة من الأسرى يوم غدٍ الأربعاء، بإضراب مفتوح عن الطعام، في ظل مخاوف على حياة الأسير خلوف.

وتتواصل الدعوات الفلسطينية لمساندة الأسرى ونصرة قضيتهم في ظل إجراءات الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحقهم، وسط نداءات للمشاركة في وقفات غاضبة تنديداً بقرار الاحتلال معاقبة الأسرى.

وقرَّرت سلطات الاحتلال أمس، معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس لمدَّة 6 شهور، وذلك ضمن الهجمة الممنهجة لحكومة الاحتلال والوزير المتطرّف إيتمار بن غفير.

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وفي وقت سابق، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد الحكيم حنيني، أن قرار الاحتلال معاقبة أسرى سجن النقب بمنع إدخال الملابس، لمدة 6 أشهر، جريمة عنصرية تصعيدية، ولن تكسر إرادة أسرنا.

وشدَّد حنيني على أن قرار الاحتلال مكابرة سيدفع ثمنها إذا أصرَّ عليها، مضيفاً أن جرائم الاحتلال بحق الأسرى تزيدهم قوة واستبسالاً في الدفاع عن حقوقهم الإنسانية وحياتهم الكريمة داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين