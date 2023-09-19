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الاحتلال يقتحم ضاحية السلام والعيسوية في القدس

19 سبتمبر 2023 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقتحم ضاحية السلام والعيسوية في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، طفلًا من مدينة القدس المحتلة، وفق هيئة شؤون الأسرى.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من ضاحية السلام شمال شرق القدس بعد اقتحام منازل عدَّة وفتشتها.

واقتحمت قوات الاحتلال برفقة الكلاب البوليسية كذلك منزل أحد المقدسيين في بلدة العيسوية شمال القدس، وعاثوا فيه فسادًا.

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وفي سياق منفصل، اقتحم مستوطنون، المسجد الأقصى المبارك، في وقت سابق الثلاثاء، بحماية مشدَّدة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.  

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، إلى أن غادروه من باب السلسلة".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #القدس #اقتحامات #الاحتلال الإسرائيلي

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