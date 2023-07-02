مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشدَّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي أمَّنت لهم طريق الاقتحام بدءًا من باب المغاربة وانتهاءً بباب السلسلة.

ومن جهتها، أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، أن مستوطنين أدّوا طقوس تلمودية، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم من الحاخامات.

وفي السياق، نشرت قوات الاحتلال، عناصرها ووحداتها الخاصة، منذ الصباح، في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرّفين.

وتفرض قوات الاحتلال قيودًا على دخول المصلّين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقّق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.

وأغلقت سلطات الاحتلال خلال أيام العيد 7 أبواب وأبقت على 3 فقط مفتوحة، وهي حطَّة والسلسلة والمجلس، ضمن تضييقها على دخول المصلّين.

وطالت إغلاقات الاحتلال باب الأسباط، وذلك في تطوّرٍ خطير استهداف أحد الأبواب الكبيرة للأقصى، وعرقل دخول كبار السن، نظراً لتمكن المركبات من الوصول إليه.

بدورهم، يواصل المقدسيّون دعواتهم للرباط وشدِّ الرحال للمسجد الأقصى، في ظل المخاطر التي يتعرَّض لها.

المصدر / فلسطين أون لاين