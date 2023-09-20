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20 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

20 سبتمبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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20 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزها في نقاط:

  • 1187 صلاح الدين الأيوبي يبدأ حصار القدس
  • 1920 المندوب السامي البريطاني في فلسطين هربرت صموئيل يصدر قانون انتقال الأراضي.
  • 1948 الجامعة العربية تعلن قيام دولة عموم فلسطين، ردًا على إعلان إقامة الكيان العبري بدعم نمن بريطانيا والولايات المتحدة.
  • 1982 مصر تسحب سفيرها من تل الربيع احتجاجًا على ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا.
  • 1984 هجوم بسيارة مفخخة يقودها شخص يستهدف مبنى السفارة الأمريكية في بيروت ويؤدي إلى مقتل 12 شخصًا.
  • 1990 حرق جندي إسرائيلي مخيم إسرائيلي في مخيم البريج وجيش الاحتلال يستغل الحدث ذريعة لهدم 40 بيتًا ومحلاً تجاريًا في المخيم.
  • 2004 قصفت الطائرات المروحية الصهيونية سيارة كانا يستقلها قائدان قساميان ليلتحقوا بركب الشهداء: القائد الشهيد رباح درويش زقوت (37) عامًا، والقائد الشهيد نبيل إبراهيم الصعيدي (35) عامًا وكلاهما من مخيم البريج وسط قطاع غزة.
المصدر / فلسطين أون لاين
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