20 سبتمبر في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 20 سبتمبر/ أيلول العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزها في نقاط:

1187 صلاح الدين الأيوبي يبدأ حصار القدس

صلاح الدين الأيوبي يبدأ حصار القدس 1920 المندوب السامي البريطاني في فلسطين هربرت صموئيل يصدر قانون انتقال الأراضي.

المندوب السامي البريطاني في فلسطين هربرت صموئيل يصدر قانون انتقال الأراضي. 1948 الجامعة العربية تعلن قيام دولة عموم فلسطين، ردًا على إعلان إقامة الكيان العبري بدعم نمن بريطانيا والولايات المتحدة.

الجامعة العربية تعلن قيام دولة عموم فلسطين، ردًا على إعلان إقامة الكيان العبري بدعم نمن بريطانيا والولايات المتحدة. 1982 مصر تسحب سفيرها من تل الربيع احتجاجًا على ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا.

مصر تسحب سفيرها من تل الربيع احتجاجًا على ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا. 1984 هجوم بسيارة مفخخة يقودها شخص يستهدف مبنى السفارة الأمريكية في بيروت ويؤدي إلى مقتل 12 شخصًا.

هجوم بسيارة مفخخة يقودها شخص يستهدف مبنى السفارة الأمريكية في بيروت ويؤدي إلى مقتل 12 شخصًا. 1990 حرق جندي إسرائيلي مخيم إسرائيلي في مخيم البريج وجيش الاحتلال يستغل الحدث ذريعة لهدم 40 بيتًا ومحلاً تجاريًا في المخيم.

حرق جندي إسرائيلي مخيم إسرائيلي في مخيم البريج وجيش الاحتلال يستغل الحدث ذريعة لهدم 40 بيتًا ومحلاً تجاريًا في المخيم. 2004 قصفت الطائرات المروحية الصهيونية سيارة كانا يستقلها قائدان قساميان ليلتحقوا بركب الشهداء: القائد الشهيد رباح درويش زقوت (37) عامًا، والقائد الشهيد نبيل إبراهيم الصعيدي (35) عامًا وكلاهما من مخيم البريج وسط قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين