تخلَّلتها مواجهات واعتقالات.. الاحتلال يشنُّ حملة مداهمات واقتحامات في الضفة

شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بـ الضفة الغربية المحتلة، تخلَّلتها مواجهات واعتقالات.

وبحسب مصادر محلية، تركزت المداهمات والاعتقالات في محافظات نابلس، وقلقيلية، وجنين، وبيت لحم، والخليل ورام الله، حيث تم خلالها مداهمة واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها، وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.

ففي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، واستهدف الشبَّان خلال الاقتحام آليات الاحتلال بقنابل محلية الصنع.

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وكما اقتحمت بلدة عوريف جنوب المدينة وأخذت قياسات 3 منازل تمهيدًا لهدمها.

وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب قضاء الخليل، واعتقلت ثلاثة شبَّان عقب اقتحام منازلهم في المخيم.

قلقيلية والخليل

ومن بلدة أماتين في محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال كذلك ثلاثة شبَّان عقب اقتحام منازلهم.

وبحسب مصادر محلية عرف من بين الشبان الذين اعتقلهم الاحتلال: عز الدين بري، وهمام صوان من بلدة أماتين، ومحمد عماد شبيطة من عزون شرق قلقيلية، وإيهاب هزيم من نابلس.

وفي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من: محمود محمد جوابرة، وخليل محمد الكدناوي، ولؤي جمال جوابرة من مخيم العروب.

المصدر / فلسطين أون لاين