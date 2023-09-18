فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية حول "بيت لحم"

أبرز ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2023/2024 حتى تاريخ اليوم

الاحتلال يصادق على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه

جلسة استئناف للأسير "الفسفوس" الأربعاء المقبل

ارتفاع في تداولات أسعار الذهب اليوم الإثنين

عدد الأسيرات في سجون الاحتلال يرتفع إلى 37

رغم الابعاد والتنكيل.. مرابطون بالأقصى "الدرع الحامي" من ممارسات الاحتلال

اجحا: لن نشارك في انتخابات اتحاد المعلمين لعدم التزامه بالاتفاق

بلدية خان يونس تناقش مع لجان الأحياء والنخب المجتمعية خطة طوارئ الشتاء

تعيش في "عين الحلوة".. الحاجة مريم.. هجرة وصمود في وجه التحديات وحلم بالعودة

الاحتلال ينصب حواجز عسكرية حول "بيت لحم"

18 سبتمبر 2023 . الساعة 13:56 بتوقيت القدس
...
حاجز عسكري عند مدخل بيت لحم - أرشيف

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حواجز عسكرية عند مداخل محافظة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت الحواجز العسكرية وسط إجراءات أمنية مكثفة، وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم، ما أدى إلى حدوث أزمة في المكان.

ودرجت العادة أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل الفلسطينيين العُزل بدم بارد، وذلك أثناء مرورهم عبر الحواجز وفي الطرقات بالضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل أيضاً، ومن ثم تزعم محاولة الشهيد تنفيذ عملية طعن.

اقرأ أيضاً: استهداف حاجز عسكري بالرصاص ومواجهات مع المستوطنين في نابلس

وفي حصيلة سابقة، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" بأن  (553) حاجزاً وعائقاً للاحتلال الإسرائيلي تنتشر في الضفة الغربية التي بلغ طول جدار الفصل العنصري فيها 465 كلم ملتهماً آلاف الدونمات من أراضي المواطنين.

وفي تقرير لأوتشا حول الطريقة التي تعمل فيها القيود المفروضة على التنقل، من جملة قيود أخرى، على تعميق المظالم الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإن حواجز الاحتلال تقيّد حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين وهي منوعة فمنها 154 بوابة نصبت على الطرق، و 108 حواجز جزئية غير دائمة، و 71 حاجزًا دائما يتمركز عليها الجنود بشكل متواصل.

وحسب أوتشا فقد نشرت قوات الاحتلال 86 ساترًا ترابيًا، و68 متراس طريق، فيما وضع 49 عائقًا على الطرق، إلى جانب نشرها 20 جدارًا ترابيًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#بيت لحم #حاجز عسكري #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة