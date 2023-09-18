بلدية دير البلح: تخفيض أتعاب ورسوم تدقيق مخططات المباني القائمة

شاركت بلدية دير البلح بالتوقيع على اتفاقية تخفيض أتعاب ورسوم تدقيق المخططات الهندسية للمباني القائمة؛ والتي تنص على تخفيض أتعاب المكاتب الهندسية ورسوم النقابة بنسبة (30%) على مخططات المباني القائمة وعلى رسوم شهادات التحمل وشهادات السلامة الإنشائية.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن "الاتفاقية تهدف إلى التسهيل على المواطنين من خلال الخدمات المقدمة في إطار التسهيلات التي أقرتها لجنة متابعة العمل الحكومي مؤخراً".

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وشددت على "التعاون المستمر والمشترك مع النقابات وكافة المؤسسات لخدمة المواطن والمصلحة العامة".

من الجدير بالذكر أن "الاتفاقية وقعتها وزارة الحكم المحلي ونقابة المهندسين ورئيس اتحاد البلديات، رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية و رؤساء البلديات الكبرى".

المصدر / فلسطين أون لاين