بلدية خان يونس تنفذ مشروع "تعزيز الأمن المائي" بتكلفة 12 مليون دولار

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع سُلطة المياه الفلسطينية، بتنفيذ مشروع تعزيز الأمن المائي في نفوذ المناطق التي تخدمها الخزانات الأرضية الخمسة الرئيسة في المدينة وتشمل خزانات: "الرحمة، والسعادة، والبراق، والسطر، ومعن" بهدف تطوير شبكات المياه القائمة وإعادة تأهيلها بالكامل لخدمة المواطنين، بدعم من البنك الدولي قيمته (12) مليون دولار .

من جهته، أوضح مدير دائرة المياه والصرف الصحي في البلدية ياسر شعت، أهمية المشروع الذي يشمل إعادة تأهيل شبكة الخطوط الناقلة للمياه، وتطوير بعض الخزانات والآبار المحيطة بمنطقة العمل التي يخدمها المشروع ككل، بهدف تحسين جودة المياه كمًا وكيفًا بما يعزز الأداء المائي لكافة السكان في أحياء خان يونس المختلفة، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف والاحتياجات المتزايدة والكثافة السكانية المضطردة.

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وأضاف: إن "البلدية تسعى بشكل مستمر لتنفيذ المشاريع المتعلقة بتحسين وتجويد خدماتها في كافة القطاعات على الرغم من شح الموارد وقلة الإمكانات، مبينًا أن مشروع تحسين واقع الأمن المائي يأتي ضمن سلسة من مشاريع البنى التحتية الجاري تنفيذها في خان يونس".

أما رئيس قسم وحدة المياه المهدورة سلامة شراب، فقال: إن "البلدية أنهت تنفيذ أولى مراحل المشروع والمتمثلة في إعادة تأهيل شبكة مياه في منطقة المخيم في الجزيرة الوسطية لشارع البحر بدءاً خزان السعادة شرقًا وحتى مفترق الضهرة غربًا، للعمل على تحقيق الاستدامة في قطاع المياه في ظل شُح الموارد والكُلفة المرتفعة للإنتاج، وكذلك التحكم في كميات المياه التي تصل للأحياء بما يتناسب والطبيعة الديموغرافية لتلك المناطق".

وأوضح شُراب أهمية المشروع الذي سيساعد في إجراء التحليل المناسب لكميات المياه التي تنتجها الآبار ويتم تجميعها في الخزانات، وكذلك الوقوف على نسب الفاقد في جميع المناطق وعمل تحليل للميزان المائي والوقوف على أسباب الفاقد والتصور لعمليات التدخل اللازمة لتحقيق المعالجة المُثلى.















المصدر / فلسطين أون لاين