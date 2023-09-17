مركز حقوقي: الاحتلال يستهدف المقدسيين بحملات اعتقالات واسعة منذ مطلع العام

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صعدت خلال العام الجاري، من حملات الاعتقال ضد المقدسيين بكافة شرائحهم، حيث رصد ألفين و190 حالة اعتقال، بينهم 495 قاصراً و68 سيدة وفتاة.

وقال مركز فلسطين، في تقرير أصدره اليوم الأحد، إن ممارسات الاحتلال الإجرامية بحق المقدسيين وفي مقدمتها الاعتقالات المسعورة، تهدف إلى استنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، وخاصة في فترة الأعياد.

وأشار إلى أن الاحتلال صعد بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية؛ من حملات الاعتقال والاستدعاء للمقدسيين، كذلك كثف من إصدار قرارات الإبعاد بحق المرابطين والناشطين المقدسيين في الفترة التي سبقت موعد الأعياد اليهودية؛ لمنع المرابطين من التواجد في ساحات المسجد الأقصى لحمايته من الاقتحامات.

اقرأ أيضا: مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى احتفالًا بما يسمى "رأس السنة العبرية"

وأوضح مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، أن الاعتقالات استهدفت كافة شرائح المقدسيين من الأطفال والنساء والقيادات الإسلامية والوطنية، وحتى المرضى وكبار السن، مؤكداً أنها مثلت 45 بالمائة من إجمالي الاعتقالات في أنحاء الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة.

وأشار الأشقر إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الجاري سياسة إصدار قرارات الإبعاد، والحبس المنزلي، والأوامر الإدارية بحق المقدسيين، حيث رصد 912 قرار إبعاد، و270 قرار حبس منزلي لفترات مختلفة، إضافة الى عشرات أوامر الاعتقال الإداري.

وطالب بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال، وتوفير الدعم القانوني والمالي المكثف لأسرى القدس وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين.

المصدر / فلسطين أون لاين