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"الجهاد الإسلامي": المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عدوان الاحتلال على القدس

17 سبتمبر 2023 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

قال الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين طارق سلمي، إن "قوى المقاومة في فلسطين وخارجها، لن تقف مكتوفة الأيدي، والتاريخ القريب يشهد".

وأكد سلمي في تصريح، اليوم الأحد، على أن "شعبنا بمقاومته، لن يتراجع أمام محاولات الاحتلال النيل من كرامة المرابطين والمرابطات".

وشدد على أن "أبناء شعبنا في القدس وكل فلسطين سيسقطون أهداف مخططات المتطرف (بن غفير) وغيره، كما أسقطوا كل المشاريع والمخططات قبله".

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وأضاف "القدس كانت ولا زالت وستبقى عنوان الصراع مع الاحتلال وعنوان انتفاضة الشعب الفلسطيني وعنوان معارك المقاومة".

ودعا سلمي "أبناء أمتنا العربية والمسلمة إلى إعلاء الصوت عالياً لإفهام العدو، بكل الوسائل والسبل، أن القدس شأن عربي وإسلامي يخص الجميع، وأن كل اتفاقات التطبيع لن تمنحه حقاً فيها".

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على المرابطين عند باب السلسلة، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على المرابط أبو بكر الشيمي والمرابطتين نفسية خويص وعايدة الصيداوي عند منطقة باب السلسلة، بسبب احتجاجهم على قيام أحد المقتحمين بالنفخ في البوق داخل باحات الأقصى.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين يتقدمهم الحاخام المتطرف "يهودا غليك"، المسجد الأقصى المبارك، من جهة "باب المغاربة" بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بمناسبة ما يسمى "رأس السنة العبرية"

المصدر / فلسطين أون لاين
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