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مستوطنون يؤدّون طقوسًا تلمودية بالحرم الإبراهيمي

17 سبتمبر 2023 . الساعة 14:40 بتوقيت القدس
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الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل

أدَّى مستوطنون، اليوم الأحد، طقوسًا تلمودية بالقرب من الباب الشرقي للحرم الإبراهيمي الشريف.

واستنكر المدير العام لأوقاف الخليل الحاج نضال الجعبري، قيام المستوطنين بأداء طقوسهم بالقرب من "الباب الشرقي" للحرم الإبراهيمي، في سابقة تنذر بخطر كبير يضاف إلى جملة الأخطار التي تحيط بالحرم الإبراهيمي، نتيجة لاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه عليه، في تحدٍّ واضح وسافر لمشاعر المسلمين.

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وقال: إن ما يقوم به الاحتلال في الآونة الأخيرة من تكثيف اعتداءاته وانتهاكاته لمقدَّساتنا ما هو إلا سياسة للتطهير الديني والعرقي، التي تعبّر عن سياسته الممنهجة بمحاربة الشعب الفلسطيني ومساجده وكنائسه.

ودعا الجعبري، المواطنين وجميع المؤسسات إلى القيام بواجباتها في الوقوف بقوة في وجه مخطَّطات الاحتلال للسيطرة على مقدَّساتنا وأماكن عبادتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #الحرم الإبراهيمي #طقوس تلمودية

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