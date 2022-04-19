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مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

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مئات المستوطنين يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

19 ابريل 2022 . الساعة 10:03 بتوقيت القدس
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الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل (أرشيف)

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، الحرم الإبراهيمي الشريف، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأدوا رقصات وطقوسا تلمودية داخله وفي باحاته.

وأفادت مصادر محلية، بأن مئات المستوطنين اقتحموا الحرم الإبراهيمي، وأدوا طقوسا تلمودية؛ بحجة الاحتفال بيوم" الفصح" اليهودي.

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في محيط الحرم الإبراهيمي، لتأمين اقتحام المستوطنين، ونصبت الحواجز العسكرية على المفارق والمداخل المؤدية للحرم، وأعاقت حركة المواطنين ووصولهم إليه.

يُذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أمس الأول الحرم الإبراهيمي الساعة العاشرة ليلا أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين بعيدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مستوطنين #الحرم الإبراهيمي #طقوسا تلمودية

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